Сообщение о пожаре поступило 30 мая в восемь вечера, на место незамедлительно выехали спасатели. К прибытию пожарных на месте наблюдалось открытое горение крыши производственного здания и

Сообщение о пожаре поступило 30 мая в восемь вечера, на место незамедлительно выехали спасатели. К прибытию пожарных на месте наблюдалось открытое горение крыши производственного здания и склада. Для тушения такого масштабного пожара сотрудники МЧС сформировали 4 звена газодымозащитной службы. Всего на месте работали 43 человека личного состава и 12 единиц техники. Пожар удалось потушить на