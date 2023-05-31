По итогам прокурорской проверки обнаружили, что акт выполненных работ был подписан обеими сторонами несмотря на то, что часть работ не выполнена. Работы по строительству дома культуры

По итогам прокурорской проверки обнаружили, что акт выполненных работ был подписан обеими сторонами несмотря на то, что часть работ не выполнена. Работы по строительству дома культуры проводил подрядчик ООО «Строительное управление № 1» по заказу МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика». Стоимость контракта – больше 37 миллионов рублей. Работы должны были завершится до 30.12.2022 года.