Реконструкция началась в 2020 году, но объект до сих пор не введён в эксплуатацию.

В Коврове возбуждено уголовное дело о халатности при Об этом рассказали в облпрокуратуре.Напомним, что работы на объекте проводятся компанией «АСГ Техно Строй». Контракт стоимостью 805 млн рублей заключён ГБУ «Облстройзаказчик» в 2020 году.Во время ремонта для отделки стен с первого по пятый этажи подрядчик использовал панели, не соответствующие проекту. В акте приёмки работ указана противоположная информация, мол все хорошо. Заказчик подписал документ без замечаний. Работы на 6,7 млн рублей приняты и оплачены. Через некоторое время панели треснули, а сроки ввода больницы в эксплуатацию сорваны.Прокуратура провела проверку, по материалам которой Следком завёл уголовное дело о халатности. Видимо, фигурантами по делу проходят как раз те представители власти, которые и контролировали стройку.Напомним, что ранее на фирму-подрядчика завели дело о .