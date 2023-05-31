Ущерб государству превысил 450 тысяч рублей.
В Коврове возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при строительстве ДК. Об этом сообщили в прокуратуре.
«Строительное управление №1» по заказу ковровских властей возвело дом культуры в посёлке Новый. Стоимость работ превысила 37 млн рублей. В ноябре-декабре 2022 года стороны подписали акты выполненных работ. Подрядчик получил оговоренную в контракте сумму. Однако по факту часть оборудования оказалась не закуплена, марка уложенного линолеума не соответствует проекту. Ущерб государству превысил 450 тысяч рублей.
По материалам прокурорской проверки СУ СК возбудил уголовное дело о служебном подлоге. Расследование находится на контроле прокуроров.