Ущерб государству превысил 450 тысяч рублей.

В Коврове возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при строительстве ДК. Об этом сообщили в прокуратуре.«Строительное управление №1» по заказу ковровских властей возвело дом культуры в посёлке Новый. Стоимость работ превысила 37 млн рублей. В ноябре-декабре 2022 года стороны подписали акты выполненных работ. Подрядчик получил оговоренную в контракте сумму. Однако по факту часть оборудования оказалась не закуплена, марка уложенного линолеума не соответствует проекту. Ущерб государству превысил 450 тысяч рублей.По материалам прокурорской проверки СУ СК возбудил уголовное дело о служебном подлоге. Расследование находится на контроле прокуроров.