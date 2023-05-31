Вместе с женщиной под суд отправятся двое мужчин. Они помогали “риелторше” проворачивать ее криминальные схемы. Первой жертвой женщины стал житель Костерево. Мошенница узнала, что

Вместе с женщиной под суд отправятся двое мужчин. Они помогали “риелторше” проворачивать ее криминальные схемы. Первой жертвой женщины стал житель Костерево. Мошенница узнала, что мужчина хочет продать свою квартиру, и пообещала ему в этом помочь. Обвиняемая действительно продала имущество, получив за квартиру за 1,2 миллиона рублей. Потерпевшего она поселила в собственный дом и обманула, сказав,