В Покрове Владимирской области началась масштабная реконструкция очистных сооружений. В этом году...

В Покрове Владимирской области началась масштабная реконструкция очистных сооружений.В этом году в строительство и модернизацию очистных сооружений регион инвестирует значительные средства. Проблема актуальна для многих территорий. Масштабная реконструкция очистных сооружений сейчас идет в Покрове. Объект стоимостью 120 миллионов рублей планируют сдать уже в августе этого года. На стройплощадке побывал и наш корреспондент Александр Сыпченко.Эти трубы, бетонные кольца и современное оборудование должны вдохнуть новую жизнь в старые очистные сооружения ПокрОва. Система, которой десятки лет, будет полностью реконструирована. На первом этапе возведут главное производственное здание, где вода будет проходить механическую очистку. Затем сток будет поступать в уже существующий аэротент биологической очистки. Новая система значительно снизит негативное воздействие объекта на окружающую среду.Вячеслав Рогов, депутат Совета народных депутатов Петушинского района:- Сама технология, либо надо было на новом месте ставить что очень неудобно потому что вокруг застройка, здесь не впишешься, далеко- не выгодно и не интересно для города, поэтому было принято решение по реконструкции на другую технологию, но с учетом тех площадей, которые существуют у старых очистных.Производительность очистных сооружений планируют увеличить более чем в 2 раза, до 6000 кубометров воды в сутки. Объект стоимостью 120 миллионов рублей планируют сдать уже в конце лета этого года. Сейчас степень готовности - 40 процентов.Илья Бирюков, руководитель проекта:- На объекте каждый день 10-11 человек, сейчас происходит у нас изготовление производственного здания, металлоконструкции, сейчас будем усилятся на возведение здания, дальше у нас работа по сетям.Современные очистные сооружения и новые мощности позволят подключить к городской системе водоотведения еще больше зданий. Это создаст условия для дальнейшего социально-экономического развития города.Михаил Пантелеев, замглавы администрации г. Покров:- Трудно его переоценить этот объект, все таки очистные сооружения канализации дают городу возможность развиваться. Это и строительство новых домом.Качество питьевой воды и изношенные очистные сооружения - одни из главных проблем региона. На реализацию федерального проекта "Чистая вода" в этом году направлено более 730 миллионов рублей. На эти средства строят новые водозаборные сооружения, меняют водопроводные сети в Меленковском, Муромском, Собинском и других районах. Качество питьевой воды смогут оценить более 40 тысяч жителей Владимирской области.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир