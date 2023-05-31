Новая инфраструктура для занятий спортом появится в девяти районах города.

Новая инфраструктура для занятий спортом появится в девяти районах города.Власти российской столицы активно занимаются развитием спортивной сферы, ведь москвичи любят заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В городе постоянно открываются новые спортивные объекты – крупные дворцы, физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для занятий физкультурой и так далее – и проводятся согревания разных уровней.Еще 11 спортивных комплексов на суммарную площадь 72 тысячи квадратных метровв Москве построят в рамках в рамках программы комплексного развития территорий. Совокупно это поможет создать порядка трех с половиной тысяч рабочих мест. Новые проекты будут реализованы в девяти районах столицы.Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, инфраструктура для занятий спортом закладывается примерно в 30% проектов комплексного развития территорий"На месте неиспользуемых территорий, недостроенных объектов и старых складов инвесторы и городские операторы возведут 11 спорткомплексов общей площадью около 72 тысяч квадратных метров. Это позволит создать примерно 3,5 тысячи рабочих мест", — отметил чиновник.Стройки развернутся в Южном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах Москвы. Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, пять объектов возведут на севере столицы. Они суммарно займут площадь 31,4 тысячи квадратных метров."Три из них появятся на месте бывшей промзоны Автомоторная в Головинском районе: скалолазный центр, комплекс для игровых видов спорта и ФОК с бассейном", – почеркнул министр.Еще по одному спортивному комплексу возведут в районах Коптево и Западное Дегунино. На северо-востоке, в Бабушкинском и Ярославском районах появятся два объекта площадью около 13,8 тысячи квадратных метров, уточнил чиновник.Еще четыре проекта спортивной инфраструктуры общей площадью 26,7 тысячи квадратных метров в рамках столичной программы комплексного развития территорий намечены на западе, юге, юго-западе и юго-востоке, в районах Солнцево, Нагорный, Обручевский и Рязанский.