После предположительного разрыва с Надеждой Бабкиной Евгений Гор весело проводит время.

После предположительного разрыва с Надеждой Бабкиной Евгений Гор весело проводит время.Музыкант и предприниматель Евгений Гор не теряет время зря после разрыва с народной артисткой России Надеждой Бабкиной. На днях в Сети появилось видео, ставшее прямым тому подтверждением.На кадрах Евгенйи Гор устроил себе настоящий мальчишник, позвал кучу друзей и записывал видео при использовании нецензурной лексики. На видео было заметно, что мужчины весело отжыхают и проводят время с пользой для организма. Главным блюдом праздника стал ореховый пирог, который приготовил сам Евгений Гор. Судя по всему, без Надежды Бабкиной он прекрасно справляется с хозяйством.Стоит отметить, что в последнее время поговаривают, что у Евгния Гора появилась новая возлюбленная."Когда у мужиков мальчишник, знаете, что они делают? Вы думали, пиво пьют? Они делают пирог. Это все я, конечно", – похвастался Евгений Гор.Напомним, в последнее время ходили слухи о том, что Надежда Бабкина и Евгений Гор окончательно рассталась. В марте этого года информацию подтвердили в окружении артистки. Кроме того, ей приписали роман с pr-директором Сергеем. Историк моды Александр Васильев заявил, что 72-летняя Надежда Бабкина и 42-летний Евгений Гор уже не вместе.