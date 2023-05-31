В здании будут апартаменты и торговый центр.

В здании будут апартаменты и торговый центр.Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о выданном разрешении на строительство многофункционального комплекса с торговыми зонами и апартаментами в районе Лефортово (Авиамоторная улица,владения 39/1 и 39, строение 2). Площадь здания составит 36,6 тысячи квадратных метров. Объект построят в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная".Этот комплекс интересен архитектурой и функциональностью, отметил Бочкарев. По его словам, блок апартаментов построят на четырехэтажном стилобате. Эти четыре этажа займет торговый центр. Жители смогут прогуливаться по специальной озелененной зоне на крыше ТЦ. То есть здание будет переменной этажности (от четырех до 21-го). Также создадут подземный паркинг на 82 машино-места."Площадь торгового центра в составе комплекса составит около 7,3 тысяч квадратных метров, при этом попасть в ТЦ можно будет также из вестибюля станции метро "Авиамоторная", – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.В торговом центре откроются бутики, супермаркет, кафе, фудкорт, а также центр семейного досуга.Войстратенко отметил, что данный торговый центр станет удачным дополнением инфраструктуры района Лефортово, еще одной точной притяжения для горожан.Апартаменты займут 23,8 тысячи квадратных метров. Там построят 516 помещений. На первых этажах сделают зону ожидания для гостей, там же разместится консьерж-сервис. На крыше, где смогут прогуливаться местные жители, сделают игровые и спортивные площадки, создадут зоны отдыха.Как только застройщик сообщит о началестроительства, в Мосгосстройнадзоре составят график проверок данного объекта. Специалисты комитета будут следить за тем, чтобы работы проходили в строгом соответствии с проектом многофункционального комплекса.Ранее сообщалось о строительстве многофункционального спортивного комплекса в районе Новокосино. Площадь данного объекта составит около четырех тысяч квадратных метров. Подробнее об этом "Дни.ру".