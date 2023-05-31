Двое из них крали, а третий – помогал, сообщили в прокуратуре. Установлено, что двое мужчин сговорились и проникли в складское помещение АО «Агрофирма «Суздальские Зори». Оттуда

Двое из них крали, а третий – помогал, сообщили в прокуратуре. Установлено, что двое мужчин сговорились и проникли в складское помещение АО «Агрофирма «Суздальские Зори». Оттуда злоумышленники похитили ядохимикаты на общую сумму почти 1,7 миллиона рублей. Вывезти украденное на машине помог третий сообщник. На этом преступники решили не останавливаться, они проникли на территорию ООО «Стародворский»