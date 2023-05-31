Он состоится 3 июня в парке Пушкина. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, а также приобрести уникальные изделия на ярмарке. Фестиваль творчества “Реки-Руки” пройдет

Он состоится 3 июня в парке Пушкина. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, а также приобрести уникальные изделия на ярмарке. Фестиваль творчества “Реки-Руки” пройдет во Владимире уже в 12 раз. Народным промыслам и ремеслам – отдельное внимание. Гости праздника смогут посмотреть, как работают резчики по дереву, гончары, вышивальщицы и другие мастера. Организаторы обещают расширенную