Жестокое убийство произошло во Владимире на улице Институтский городок в доме №12. Трагедия случилась 27 мая. Как рассказали соседи, неизвестный мужчина вошел в квартиру и напал на пожилую

Жестокое убийство произошло во Владимире на улице Институтский городок в доме №12. Трагедия случилась 27 мая. Как рассказали соседи, неизвестный мужчина вошел в квартиру и напал на пожилую женщину. Пенсионерку ударили ножом в шею, сообщают жильцы дома. Она скончалась в ванной. Погибшая проживала на первом этаже вместе со своей сестрой. На момент приезда съемочной группы