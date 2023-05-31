В ведомстве отметили, что эта мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли.

Минфин РФ подготовил законопроект о праве владельцев duty free на продажу алкоголя в аэропортах в магазинах для пассажиров, летающих по России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства."Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Такой законопроект подготовил Минфин России. Так, документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже", - отмечается в сообщении.Эта мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств, отмечается в сообщении."Речь идет не о duty free, а о точках розничной торговли, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов, и о залах выдачи багажа. Магазины duty free (беспошлинной торговли) работают только в залах ожидания для международных рейсов", - пояснили в пресс-службе Минфина.Прошлым летом издание РБК со ссылкой на председателя совета директоров Внуково Виталия Ванцева сообщало, что владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов. Такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика, пассажирам - "покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, - без таможенных пошлин", указывал Ванцев. Однако в настоящее время магазинов duty free в залах для внутренних рейсах по-прежнему нет.