Ёмкости будут использовать для разделения органических и неорганических отходов.

Владимир получил 735 новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Ёмкости передало правительство Владимирской области.Власти заплатили за них почти 10 млн рублей. Часть накопителей установят возле школ и детских садов. С придомовыми территориями ситуация обстоит сложнее. Контейнеры - госсобственность, которую нельзя просто так отдать «управляшкам», поэтому чиновники пока находятся в стадии проработки вопроса.Ёмкости будут использовать для разделения органических и неорганических отходов.