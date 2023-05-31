Владимирскому приюту Валента требуются добровольцы для подготовки нового места жительства. Приют...

Владимирскому приюту "Валента" требуются добровольцы для подготовки нового места жительства.Приют для бездомных животных готовится переехать из нынешнего здания в Октябрьском районе в новое помещение близ очистных сооружений во Фрунзенском районе областного центра.- Мы мы планируем большой субботник на новой территории. Необходимо очистить территорию от молодой поросли и сухой травы, вычистить здания от мусора - прежде чем что-то строить, надо что-то разрушить, сообщает https://vk.com/valenta_volonter_33Что будет нужно? Перчатки, пакеты и садовый инвентарь - грабли, штыковые и совковые лопаты, пилы и топоры, ОЧЕНЬ нужны триммеры и бензопилы. Обратите внимание - на территории электричества нет! Весь инструмент должен быть или бензиновым или аккумуляторным.График:3 июня: с 10:00 до 16:004 июня: с 10:00 до 14:00Телефоны для связи:+7 920 625-49-58 (Анна)+7 915 799-03-53 (Иван)Напомним, что в конце апреля у животных из приюта «Валента» наконец-то появится новый дом. Депутаты горсовета внесли изменения в правила землепользования и застройки. Теперь разрешено размещать на участках так называемой категории «П2» приюты для животных.Фото: pxfuel.com