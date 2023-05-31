Решение принял Октябрьский районный суд.

Во Владимире отец отсудил 2 млн рублей за гибель сына в ДТП. Решение принял Октябрьский районный суд.Автокатастрофа произошла на подъезде к Иванову. Водитель фуры ехал за «Фордом», который начал разворачиваться и притормозил. Грузовик попытался сбавить ход, но из-за дождя шофер потерял управление и «Скания» вылетела на встречку. Произошло столкновение. Основной удар пришёлся на водительскую дверь легковушки. Как выяснилось позже, водитель «Фокуса» таксовал, но находящиеся в машине пассажиры пострадали не сильно.Самого таксиста доставили в «Красный крест». Он впал в кому. Началось длительное лечение, на которое родные и близкие потратили 1,8 млн рублей. Однако мужчина всё-таки скончался от полученных в ДТП травм.На водителя фуры завели уголовное дело. На суде он не признал свою вину, но был приговорён к двум годам ограничения свободы.Кроме того, со страховой компании в пользу родных погибшего взыскали почти 700 тысяч рублей, а с ООО «Авто-ПЭК» (организация, в которой работал виновник аварии) - 1,5 млн.