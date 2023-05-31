Во Владимире православные встретят чудотворную Боголюбскую икону Божией Матери. Как сообщает...

Во Владимире православные встретят чудотворную Боголюбскую икону Божией Матери.Как сообщает Владимирская епархия, 1 июня в Успенский собор привезут Боголюбскую икону Божией Матери.Икона прибудет рано утром. В 8:40 её встретят представители духовенства, после чего сразу начнется Божественная литургия. Известно, что состоится и краткий молебен.Уточняется, что в Успенском соборе Владимира Боголюбская икона Божией Матери будет находиться до конца июня (30.06.2023 года).Фото: pxfuel.com, архив ГТРК «Владимир»