После публикаций в интернете прокуратура инициировала проверку медучреждения.

Во Владимире прокуроры обнаружили грибок на потолке и стенах горбольницы №2. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.После публикаций в интернете прокуратура инициировала проверку медучреждения. В коридоре на третьем этаже взрослой поликлиники проверяющие увидели следы протечки, грибок, а также облупившуюся штукатурку.Прокуроры подали иск в суд с целью обязать минздрав отремонтировать больницу. Устранение нарушений находится на контроле.