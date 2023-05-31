Их заснял случайный прохожий.

Во Владимире трех братьев арестовали на 10 суток за хулиганство. Случайный прохожий заснял, как пьяные молодые люди вырывают из земли дорожный знак.Итак, в один из майских дней три пьяных парня гуляли по улице Северной. В какой-то момент дебоширы решили вырвать знак пешеходного перехода. Двое вытаскивали, а третий снимал «героев» на телефон. Всё это сопровождалось отборным матом и нулевой реакцией на замечания со стороны горожан. В итоге троицу запечатлел другой владимирец, который проходил мимо. Видео попало в соцсети. Вандалов задержали и завели на них дело о мелком хулиганстве.За нарушение общественного порядка Октябрьский районный суд выписал трём «богатырям» по 10 суток ареста.