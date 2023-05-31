21 мая хулиганы находились на перекрестке улиц Северная и Фейгина. С неизвестной целью они попытались вырвать дорожный знак “пешеходный переход”, сообщили в Октябрьском районном суде.

21 мая хулиганы находились на перекрестке улиц Северная и Фейгина. С неизвестной целью они попытались вырвать дорожный знак “пешеходный переход”, сообщили в Октябрьском районном суде. О случившемся узнали благодаря социальным сетям, автор фотографий уточнила, что парни были пьяными. В суде также уточнили, что они матерились и вели себя вызывающе. Из пресс-релиза Октябрьского районного суда Пытались