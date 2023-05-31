Во Владимире ученикам школы айкидо вручили пояса мастерства. Более двухсот владимирских бойцов -...

Во Владимире ученикам школы айкидо вручили пояса мастерства.Более двухсот владимирских бойцов - учащихся школы айкидо - повысили свой технический уровень. Представители областной Федерации вручили спортсменам заветные цветные пояса.Отточенные удары, броски, битва с четырьмя противниками одноврЕменно. Экзамен для получения черного пояса. К нему Арина Степанова шла 4 года. И это только начало пути. Арина говорит, что наравне с гибкостью и выносливостью, воспитывается терпение и упорство.Арина Степанова спортсменка:- Это спорт. В любом случае, для девушки красивая осанка, подтянутое тело. В другом случае, это помогает духовно очень// легче появляться на публике, легче достигать побед.Белый, желтый, зеленый, коричневый - цвета пояса символизирует "кю", который получает ученик после успешной аттестации.Айкидо построено на бросках и болевых контролях. Также бойцов учат использовать оружие. К примеру, одно из самых опасных "боккен" - деревянная имитация японской катаны. Сейчас в школе обучается более четырехсот детей. Один из руководителей школы Леонид Попов уверен: заниматься айкидо может каждый, было бы желание.Леонид Попов руководитель Владимирской областной Федерации айкидо:- Нам хочется научить детей мастерству именно этому. Мы считаем что действительно каждый на это способен. У всех длинна пути разная и кому-то сложнее, кому-то проще.Владимирская школа Айкидо отмечает свое пятилетие. За это время были налажены партнерские отношения со школами города. Дан старт проекту "Воинский дух - основа патриотизма", который будет реализован на базе 21 школы. Также при поддержке областной администрации была разработана программа поддержки учеников, оканчивающих 11 классы.Дмитрий Лызлов первый заместитель губернатора Владимирской области:- За 5 лет федерация Айкидо достигла внушительных результатов как на спортивном поприще так и в общественной жизни. Неоднократно федерация поддерживалась фондом президентских грантов на самые разные темы. Вот буквально последнее мероприятие это форум "Владимирский лев" где было собрано свыше 500 участников.Получение новых поясов для всех учеников показатель старания и постоянной работы над собой. В федерации айкидо надеются, что боевое искусство на территории Владимирской области со временем обретет массовую популярность.Ангелина Свищ Илья Хлудов "Вести-Владимир"