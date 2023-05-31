Во Владимирской области были украдены ядохимикаты стоимостью 4 миллиона рублей. Суздальским...

Во Владимирской области были украдены ядохимикаты стоимостью 4 миллиона рублей.Суздальским райсудом вынесен приговор за кражу в особо крупном размере и пособничество в краже.Двое подсудимых проникли на склад АО «Агрофирма «Суздальские Зори», откуда похитили ядохимикаты на общую сумму почти 1,7 млн рублей. И с третьим сообщником вывезли на его машине на продажу. Затем двое со склада ООО «Стародворский» украли ядохимикатов уже на более чем 2, 2 млн рублей.Вину они признали олностью, частично возместили ущерб, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Двоим дали 3 года общего режима со штрафом 90 тыс рублей, третьему – 1 год 6 месяцев со штрафом 40 тыс рублей.Приговор не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com