Владельцы садов и огородов, на которых растёт опасный сорняк, будут получать уведомления о необходимости рекультивации земель.

Во Владимирской области дачников начнут штрафовать за борщевик на участках. Об этом рассказали коллеги изВладельцы садов и огородов, на которых растёт опасный сорняк, будут получать уведомления о необходимости рекультивации земель. Если хозяин территории проигнорирует документ, то местные власти вправе самостоятельно уничтожить растение и выставить счёт за свою работу.По оценкам экспертов, ликвидация борщевика Сосновского на 10 сотках земли обойдётся владимирцам в 10 тысяч рублей. Оплатить расходы необходимо в течение двух месяцев, в противном случае садоводов ждёт суд.