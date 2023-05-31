Во Владимирской области на 225-м км трассы М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП. И вновь ДТП на...

Во Владимирской области на 225-м км трассы М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП.И вновь ДТП на «М-7». Ранее мы уже рассказывали о деблокировке пострадавшего при столкновении двух транспортных средств: https://vladtv.ru/incidents/144996/Сегодня (31 мая, около 6:00) произошла ещё одно ДТП. Как сообщают специалисты аварийно-спасательного формирования регионального "РОССОЮЗСПАСА" в своём официальном telegram-канале, трагедия случилась на 225-м км трассы М-7 «Волга».Прибывшие на место аварии спасатели АСФ отключили аккумуляторные батареи у "Volkswagen Polo" и извлекли из автомобиля пострадавшего.«На носилках мужчину доставили к скорой помощи и отправили в ЦГБ города Коврова...» - рассказывают специалисты аварийно-спасательного формирования регионального "РОССОЮЗСПАСА".Второй человек, находившийся "Volkswagen Polo", увы, погиб на месте. Другие подробности пока неизвестны.Фото: официальный telegram-канал «РОССОЮЗСПАС Владимирской области I Мониторинг33»