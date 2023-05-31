Все специалисты представят 33-ий регион на всероссийском этапе.

Во Владимирской области определили четверых победителей конкурса «Лучший врач-2023». Об этом рассказали в региональном минздраве.Итоги конкурса подвела специальная комиссия. В номинации «Лучший терапевт» — победила Светлана Рашид из Владимирской поликлиники № 1. Лучшим хирургом признан Дмитрий Смирнов (Городская клиническая больница СМП Владимира). Лучший офтальмолог области — Светлана Тихонова, а лучший врач по диагностическим исследованиям — Светлана Рыбакова (обе представляют ГКБ № 5 города Владимира).Все специалисты представят 33-ий регион на всероссийском конкурсе.