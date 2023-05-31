Во Владимирской области под суд пойдут черные риэлторы, которые сломали потерпевшему нос и...

Во Владимирской области под суд пойдут "черные риэлторы", которые сломали потерпевшему нос и подожгли две машины.Зампрокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение в отношении двоих мужчин и женщины. Обвиняемая пообещала пьющему потерпевшему из Костерева помочь с продажей недвижимости. Реализовала эту жилплощадь за 1,2 млн, а прежнего собственника поселила в дом, который якобы перешел в собственность потерпевшего. Затем она почти завладела участком и домом потерпевшего в Покрове стоимостью более 1,6 млн рублей.Однако жертва поняла подвох, завели уголовное дало. Тогда все трое сообщников стали избивать потерпевшего, чтобы он дал ложные показания. Да так, что сломали ему нос.Впрочем своих в шайке тоже не щадили: одному из ее членов пришлось поджечь «Toyota Land Cruizer 200» и «Hyndai Solaris». Поскольку с их хозяевами враждовала жанщина из преступного трио. Ущерб от поджога составил более 3,3 млн рублей.Дело рассмотрит Петушинский райсуд.Фото https://www.pxfuel.com