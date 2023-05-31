Во Владимирской области пользуется популярностью промысел «Богородская игрушка». Традиции...

Во Владимирской области пользуется популярностью промысел «Богородская игрушка».Традиции древнего игрушечного промысла развивают молодые резчики из Юрьев-Польского района. Об истории деревянной Богородской игрушки, которой больше пятисот лет - Фёдор Лалакин.Для обычного человека - деревянная чурка, для резчика - бездна идей и возможностей. Скоро это неказистое полено превратится в фигуру животного или человека. И оживет.Серафим Комчихин, мастер по художественной обработке дерева:- Воплощаются идеи на бумаге, потом ты это отрисовываешь в объеме, рисунок делаешь, а потом делается скульптура объемная и только после нее делаются шаблоны и переходит все на дерево.Серафим - представитель Богородской школы резьбы. Промысла с большой историей. Возник он более 500 лет назад в Сергиевом Посаде, но потом обрел самобытный характер. По преданию родоначальником резной игрушки был святой Сергий Радонежский, который фигурки вырезал сам и дарил детям. К 19 веку центр резного дела постепенно перемещался из Посада в Богородское. Все больше крестьян втягивались в игрушечный промысел. У него и сегодня много последователей.Серафим Комчихин, мастер по художественной обработке дерева:- Мне интересен сам процесс вот этот вот творческий и сам процесс превращения из полешки обычной, вот такой, в небольшую скульптурку, которая ну почти живая.Игрушка делается в несколько этапов. Сначала выбирают дерево: самое ходовое - липа. Мягкая, послушная порода - самая комфортная в обработке миниатюрных изделий, хорошо выгибается, шлифуется. Следующий этап "задолбка", когда фигурка начинает принимать очертания задумки мастера.- После всех манипуляций у нас получается вот такая сова, то есть уже видны очертания клюва, глазиков, крылышек. После этого этапа приступаем к выделению крупных фасок. Выравниваем фактуру богородским ножом - специальной заточки. После выведения фасок у нас как раз получается, тоже остается глазики клювик и сейчас будет мелкие фаски ну или заглаживание.В итоге получается вот такая гладкая совушка. Самое время ее украсить.Серафим Комчихин, мастер по художественной обработке дерева:- У нас выходит вот такая совушка, тут маленькое оперение, тут более крупное, тут уже хвостик, тут уже крылышки, тут уже глазики вот. Она просто, она делается в принципе за день, если ускорить, то можно совы две три сделать.Но не все игрушки делаются так быстро. Например, над этим горным козлом Серафиму пришлось потрудиться неделю. А самый крупный проект мастера - подвижный стенд русской ярмарки - отнял целых три месяца. 7 фигурок на стенде словно оживали - пили чай , зазывали, махали руками. Резьба по дереву- искусство уникальное, со своими секретами, премудростями и элементом чуда.Федор Лалакин Илья Хлудов Вести Владимир