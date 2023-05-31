Во Владимирской области при строительстве Дома культуры возбуждено уголовное дело по факту...

Во Владимирской области при строительстве Дома культуры возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога.Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту внесения заведомо ложных сведений в официальные документы при строительстве Дома культуры в поселке Новый, Ковровского района. Об этом сообщает Следственный комитет России по Владимирской области.По предварительным данным, для строительства в январе 2022 года по заказу МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика» был заключен контракт с ООО «Строительное управление № 1» на сумму более 37 миллионов рублей. Срок окончания работ был установлен до 30 декабря 2022 года.В указанный период с ноября по декабрь 2022 года сторонами были подписаны акты выполненных работ, что послужило основанием для перечисления денежных средств подрядчику. Работы в полном объеме выполнены не были.В настоящее время проводятся следственные действия.Фото pxfuel.com