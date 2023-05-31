Во Владимирской области прокуратура через суд заставила минздрав бесплатно возить пациентов на...

Во Владимирской области прокуратура через суд заставила минздрав бесплатно возить пациентов на гемодиализ.Ковровской городской прокуратурой установлено, что в ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2» состоит на учете 25 пациентов с нефрологическими заболеваниями, которым назначено проведение гемодиализа (заместительной почечной терапии).Они имеют право на транспортировку к месту прохождения лечения в соответствии с распоряжением департамента здравоохранения региона. Но это не было организовано для части больных. Больнице внесли представление. Однако нарушения не устранены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.ПОэтому прокуратура направила иск в Ковровский городской суд об обязании Минздравоохранения региона организовать и предоставить эту бесплатную медицинскую услугу в соответствии с графиком лечения.Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение на контроле.Фото: https://www.pxfuel.com