Ключи уже вручены главным врачам.

Во Владимирской области станции скорой помощи получили 4 «ГАЗели» и 5 УАЗов «Профи». Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Машины оснащены медоборудованием по классу «В». Они поступили в Ковровскую городскую станцию скорой медицинской помощи(ССМП), Судогодскую ЦРБ, Суздальскую, Александровскую, Собинскую и Петушинскую районные больницы, Вязниковскую ССМП, ССМП Гусь-Хрустального, Кольчугинскую ЦРБ. Ключи уже вручены главным врачам.«Этот автомобиль предназначен для оказания медицинской помощи общепрофильными бригадами: фельдшерскими и врачебными. В комплектации – термоконтейнер, в него помещаются лекарственные средства, которые должны храниться при определённой температуре, акушерский и травматологический наборы, шины для помощи пациентам с переломами, дефибриллятор для проведения сердечно-лёгочной реанимации, переносной баллон с кислородом для респираторной поддержки», – рассказал о новой машине главный врач ССМП города Владимира Георгий Жуков.