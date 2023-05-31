Пассажирка машины госпитализирована.

Во Владимирской области на трассе М-7 погибла водитель «Фольксвагена», который вылетел с дороги и перевернулся. Об этом рассказали в региональном УМВД.Автокатастрофа произошла рано утром 31 мая в Камешковском районе. Женщина ехала в сторону города Коврова, но не справилась с управлением. Машина угодила в кювет и несколько раз перевернулась.На место ЧП прибыли сотрудники Россоюзспаса. Они отключили аккумулятор иномарки и достали пострадавшую пассажирку, которая доставлена в Ковровскую ЦГБ. Водитель погибла на месте аварии.ГИБДД проводит проверку.