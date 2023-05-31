Во Владимирской области, в первый день лета будет тепло и без дождя. По прогнозам синоптиков, 1...

Во Владимирской области, в первый день лета будет тепло и без дождя.По прогнозам синоптиков, 1 июня во Владимирской области день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться.Температура воздуха днем - до +21°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер юго-западный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 743 до 746 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ первый день лета почитается память епископа Ионна Готского. В народе этот день называли Иванов день, Иван Хлеборост. Он считался удачным для работы в поле и огороде. Наши предки заметили, если первые два дня июня льет дождь – весь месяц сухой, а лето будет теплым. А вот если лето начиналось с холодов, то последующие 40 дней будут холодными.Фото pxfuel.com