Александр Авдеев заслушал доклад уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области.

Александр Авдеев заслушал доклад уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области Юлии Раснянской. Она рассказала губернатору, что за год ей поступило почти 850 жалоб, что на 110 больше, чем годом ранее.Больше всего обращений – из Владимира, Александрова, Юрьев-Польского и Меленок. Львиная доля касается проблем воспитания детей, соблюдения их прав на комфортные условия при получении образования и вопросов защиты от насилия. Почти вдвое увеличилось количество сообщений об асоциальном поведении родителей. К сожалению, стало больше случаев лишения родительских прав.