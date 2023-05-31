Распространение насекомых может повредить лесам и сельскому хозяйству.

Во Владимирской области зафиксировано массовое нашествие гусениц шелкопряда. Распространение насекомых может повредить лесам и сельскому хозяйству.В Гусь-Хрустальном районе садоводы обнаружили множество гусениц, которые уничтожают листья деревьев. В администрации района подтвердили, что проблема существует.Министерство лесного хозяйства в свою очередь заявляет, что очаги непарного шелкопряда находятся под наблюдением. А повреждённые в прошлом году леса восстановятся в этом году. Заниматься ликвидацией очагов распространения насекомых власти пока не собираются.Добавим, что для борьбы с вредителями огородники могут сжечь гнёзда вместе с гусеницами и опрыскать растения. Проконсультироваться по теме защиты посадок можно в «Россельхозцентре»: 8(4922)34-19-28.