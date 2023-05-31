Обстоятельства произошедшей аварии выясняются правоохранительными органами.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются правоохранительными органами.Зрелищная авария произошла сегодня, 31 мая, в самом центре столицы. На перекрестке улиц Маросейка и Покровка, сообщает столкнулись полицейский автомобиль и машина такси. Удар был такой силы, что машина служителей закона вылетела на тротуар и врезалась в здание, прижавшись боком к витрине одного из столичных супермаркетов.К сожалению, не обошлось без пострадавших: один человек, как пишет , потребовал внимания врачей. Впрочем, не было оно лишним и для остальных участников ДТП, а также свидетелей аварии: несколько человек пожаловались на пережитый стресс и находятся в шоковом состоянии.Причины аварии вскоре будут выяснены правоохранительными органами. На месте ДТП работают экстренные службы.Видео с места происшествия оперативно поделился .