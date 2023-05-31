Сгорела крыша и склад. Пострадавших нет.

Завод «Владинтерпласт» сгорел из-за аварийной работы вентиляции. Ранее сообщалось, что на предприятиив Камешковском районе вечером 30 маяВспыхнул один из цехов по производству изделий из стеклопластика. Сгорела крыша и склад. Пострадавших нет.По предварительным данным, причиной пожара послужила неисправность в системе вентиляции.Добавим, что компания производит бамперы, облицовки передних и задних фар, передние и задние маски автобусов, решётки радиатора и обтекатели для машин.