Люди записали видеообращение к Александру Авдееву, где пожаловались на бездействие местных властей. Жители устали дышать испарениями от отходов. Мусороперегрузочная станция начала

Люди записали видеообращение к Александру Авдееву, где пожаловались на бездействие местных властей. Жители устали дышать испарениями от отходов. Мусороперегрузочная станция начала работать в декабре 2022 года, она располагается в черте города – прямо в 10 метрах от жилых домов, жалуются жители. Из видеообращения К месту перегрузки совершается более 90 рейсов! Груженные отходами машины движутся по