Погост может появиться на участке, где в период паводка стоит вода.

Во Владимирской области жители деревни протестуют против кладбища на болоте. Об этом рассказали коллеги изПогост может появиться в деревне Торжково, на участке, где в период паводка стоит вода. Местные жители сделали несколько фотографий, продемонстрировав властям, что весной и осенью хоронить людей здесь будет невозможно. Кроме того, рядом с будущим некрополем течёт река, загрязнения которой опасаются селяне.После жалоб людей чиновники приостановили работы, но от планов по размещению кладбища пока не отказались. Местная администрация решила провести экологическую экспертизу. Если специалисты докажут, что могилам здесь не место, то власти обещают отменить все работы.