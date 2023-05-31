Жители Владимирской области пожаловались губернатору на качество воды в Суздальском районе. Ремонт...

Жители Владимирской области пожаловались губернатору на качество воды в Суздальском районе.Ремонт дорог, строительство спортплощадок и реконструкция сетей. С такими темами на прием к губернатору Александру Авдееву накануне обратились жители Владимирской области.Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи. К обсуждению вопросов подключились главы региональных министерств и муниципальных образований. О модернизации центрального водопровода губернатора спросила жительница поселка Садовый Суздальского района.Вода в дома и соцучерждения поступает из пяти скважин, но трубы изношены. Люди жалуются, что вода грязная, в ней много извести, в поселке постоянно происходят коммунальные аварии. Реконструкции требуют почти два с половиной километра сетей. А в перспективе, говорят жители, нужно строить станцию очистки.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Район приоритетом поставил работу с очистными сооружениями, более дорогую программу, более дорогой проект. Тоже важный действительно. И, собственно, в этой логике понятно, что сначала - более ста миллионов на очистные сооружения, дальше с водопроводом. Но посмотрим, если в июне у нас получится сверстать так, чтобы заявки удовлетворить, значит, начнем этим летом работать.