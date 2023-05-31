Жители Владимирской области против застройки сосновой рощи над Клязьмой. В Петушинском районе...

Жители Владимирской области против застройки сосновой рощи над Клязьмой.В Петушинском районе власти сдали в аренду участок сосновой рощи на берегу Клязьмы - под строительство коттеджей. Местные жители выступили против. На стихийный сход накануне вышли около двухсот человек. Люди потребовали расторгнуть договор. Все подробности - у Максима Калашникова.- И тот луг - он уже заливной, там строиться нельзя. И вот он вдруг здесь выбрал место. А вот там вообще, вот такая красота...Местными красотами любоваться, а их под застройку, возмущаются жители деревни Старые Омутищи. Прибрежную территорию районная администрация сдала в аренду и бонусом выдала арендатору порубочный билет. Он вроде как планирует на месте сосновой рощи построить коттеджи и сдавать их посуточно.Виктор Завьялов, житель деревни Старые Омутищи:- Это коммерция, это не жильё. Это коммерция. Хотя это всё прикрыто жильём. Я там своим детям, я там своей тёще и т.д. и т.п. Но будет, будет совсем другое.О новом соседстве люди узнали случайно. И сразу забили тревогу - отданная земля прямо у реки. Сруби деревья, и в ближайшее половодье вода размоет грунт, а со временем и вовсе может добраться до жилых домов.Елена Сыроежко, депутат сельского поселения:- У нас получаются обрывы. Которые мы закрепляем, сажая деревья и всё тому подобное.Переживают жители не только за безопасность и экологию. Людей удивляет то факт, что ранее власти отказывались предоставлять в деревне бесплатные участки молодым семьям по государственной программе. Ссылаясь на то, что свободных земель нет.Максим Калашников:- Три года назад один из местных жителей захотел расширить свою территорию. Не намного. Чтобы распахать её и посадить здесь картошку. Однако ему запретили. Причина - эта земля входит в водоохранную территорию реки Клязьмы.Всё та же водоохранная зона, но ближе к воде. И не несколько метров, а два участка общей площадью больше двух тысяч квадратных метров. Своё присутствие арендатор обозначил строительным вагончиком. Правда, привёз его ночью, говорят местные. С начала года люди обращались и в администрацию, и в Росприроднадзор. Одни говорили что всё законно, другие - что примут меры. В итоге на днях был размежеван ещё один участок на берегу реки.- Зачем здесь строить дома?- Спасём наш берег.На очередной приём к главе администрации Петушинского района жители пришли вместе с нашей съёмочной группой. В присутствии камеры Александр Курбатов заявил - ошибка администрации будет исправлена. Договор аренды расторгнут.Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района:- Найти правовые основания. Предлагаю обратиться в прокуратуру, сделать туда официальное обращение за моей подписью. Ни в коем случае не позволять сейчас ни спиливать никаких насаждений, ни вагончиков, ни заборов. Срочно подать исковое заявление, наложить обеспечительные меры. Чтобы ни одна сосна не была там спилена.Также глава района пообещал в ближайшее время посетить деревню лично и организовать "правовой поезд" для оказания людям юридических консультаций. Жители надеются, что все обещания будут исполнены, и живописный берег реки останется нетронутым.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.