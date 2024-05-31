1 июня 2024 года во Владимире пройдёт Олимпийский день Олимпийский день – это всероссийский...

1 июня 2024 года во Владимире пройдёт Олимпийский деньОлимпийский день – это всероссийский спортивный праздник, призванный популяризировать идеи спорта и здорового образа жизни, самое масштабное мероприятие Программы ОКР «Олимпийская страна». Во Владимирской области он традиционно проходит весело и с размахом.День зимних олимпийских видов спорта в этом году отмечали в Коврове в феврале, а День летних видов спорта состоится в эту субботу – 1 июня.С 10.00 на стадионе «Торпедо» во Владимире гостей будут ждать мастер-классы по видам спорта, массовый легкоатлетический забег, показательные выступления ведущих спортсменов, площадка ГТО, детский турнир по мини-футболу и многое другое. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Олимпийский день даст старт летним спортивным и физкультурным мероприятиям – их во время летних каникул пройдёт более 100.Например, 6 июня во Владимире состоится спортивная акция «ГТО у Золотых ворот», в рамках которой все желающие смогут попробовать сдать нормативы ГТО, пройти лабиринт по спортивному ориентированию, принять участие в спортивных конкурсах и викторинах.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области