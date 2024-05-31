Всё больше владимирских старшеклассников стремятся поступать в вузы за пределами региона.

Всё больше владимирских старшеклассников стремятся поступать в вузы за пределами региона. В мае активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году более чем в 2 раза. В топе — учебные заведения Нижнего Новгорода и Москвы, сообщают аналитики МегаФона.Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. За первые 5 месяцев в 2024 году наибольший дата трафик из Владимирской области пришёлся на интернет ресурсы следующих учебных заведений:1. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (18% от общего объёма данных);2. Московский государственный университет им. Ломоносова (8%);3. Московский физико-технический институт (7%);4. Санкт-Петербургский государственный университет (4%);5. Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана(4%).Также в десятке вузов, которыми активно интересуются абитуриенты из региона, оказались Уральский и Казанский (Приволжский) федеральные университеты; Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Московский авиационный институт, национальный исследовательский университет «МЭИ».Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из Владимира начинают ещё в октябре и ноябре. Заметный всплеск фиксируется в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. В 2023 году поступающие из округа проявляли максимальный интерес к Московскому государственному университету им. Ломоносова и Национальному исследовательскому Нижегородскому государственному университету им. Н.И. Лобачевского.Специалисты оператора проанализировали дата трафик сайтов вузов Владимирской области и отмечают, что среди региональных вузов чаще всего жители Владимира присматриваются к кузнице кадров — Владимирскому государственному университету имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.Для того, чтобы молодые жители Владимира всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн сервисами, сотрудники МегаФона планомерно работают над увеличением ёмкости сети и расширением покрытия 4G в городах и сельских территориях округа. В течение года инженеры модернизировали более 20 объектов инфраструктуры.Реклама.