Всё больше владимирских старшеклассников стремятся поступать в вузы за пределами региона.
Всё больше владимирских старшеклассников стремятся поступать в вузы за пределами региона. В мае активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году более чем в 2 раза. В топе — учебные заведения Нижнего Новгорода и Москвы, сообщают аналитики МегаФона.
Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. За первые 5 месяцев в 2024 году наибольший дата трафик из Владимирской области пришёлся на интернет ресурсы следующих учебных заведений:
1. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (18% от общего объёма данных);
2. Московский государственный университет им. Ломоносова (8%);
3. Московский физико-технический институт (7%);
4. Санкт-Петербургский государственный университет (4%);
5. Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана(4%).
Также в десятке вузов, которыми активно интересуются абитуриенты из региона, оказались Уральский и Казанский (Приволжский) федеральные университеты; Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Московский авиационный институт, национальный исследовательский университет «МЭИ».
Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из Владимира начинают ещё в октябре и ноябре. Заметный всплеск фиксируется в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. В 2023 году поступающие из округа проявляли максимальный интерес к Московскому государственному университету им. Ломоносова и Национальному исследовательскому Нижегородскому государственному университету им. Н.И. Лобачевского.
Специалисты оператора проанализировали дата трафик сайтов вузов Владимирской области и отмечают, что среди региональных вузов чаще всего жители Владимира присматриваются к кузнице кадров — Владимирскому государственному университету имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
Для того, чтобы молодые жители Владимира всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн сервисами, сотрудники МегаФона планомерно работают над увеличением ёмкости сети и расширением покрытия 4G в городах и сельских территориях округа. В течение года инженеры модернизировали более 20 объектов инфраструктуры.
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