Попытка дать взять сотруднику ГАИ закончилась для гражданина Узбекистана уголовным делом. Как выяснило следствие, 24 мая поздно вечером 34-летний водитель «Лады» ехал по улицам

Попытка дать взять сотруднику ГАИ закончилась для гражданина Узбекистана уголовным делом. Как выяснило следствие, 24 мая поздно вечером 34-летний водитель «Лады» ехал по улицам Гусь-Хрустального в состоянии алкогольного опьянения. Ехал, к слову, с нарушением ПДД – у него были выключены фары. Это и привлекло внимание сотрудников патрульно-постовой службы. Они остановили мужчину и, увидя, что он