В Муромском районе 23 мая сбили лосиху.

По информации пресс-службы ГАИ Владимирской области, в Муромском районе возле платной трассы обнаружили труп лосихи. Инцидент произошёл 23 мая. Погибшему зверю было около года и причиной смерти стал стресс при попытке преодолеть заграждение.Данное происшествие отразились на общественном мнении. Стоит отметить, что на данный момент экодук в Суздальском районе – надземный переход через трассу, имитирующий продолжение леса – только через год-два станет пригодным.