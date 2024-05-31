Какие изменения ожидают владимирцев с 1 июня 2024 года? С начала лета начнут действовать сразу...

Какие изменения ожидают владимирцев с 1 июня 2024 года?С начала лета начнут действовать сразу несколько важных нововведений, - сообщает издание «Известия». Это касается не только 33 региона, но и всей России.1. Индексация пенсий и льготГраждане, достигшие в мае 80 лет, а также инвалиды которым установили первую группу получат надбавку к пенсии - 8134 рубля. Общая сумма выплаты — 16 269 рублей.2. Правила расчета единого пособияРанее при оформлении пособия указывалась любая фактически поступившая сумма. Теперь она будет учитываться, если есть решение суда.В случае, если родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будут рассчитывать, исходя из цифры, фигурирующей в соглашении.Для нее с начала лета введут минимальный порог, который зависит от величины МРОТ. С 1 июня такая сумма алиментов должна быть не менее 5% от минимального размера оплаты труда на одного ребенка (4810 рублей), 33% — на двух детей (6349 рублей) и 50% — на трех и более детей (9621 рубль).3. Напитки в летних кафеС начала лета будет официально разрешена торговля алкогольными напитками в летних кафе. Возможность продажи спиртного будет распространяться на веранды, помосты и дворики, являющиеся частью общепита. Отметим, что для этого заведение должно иметь лицензию на торговлю алкоголем.3. Туристическая безопасностьИнструкторы, проводники и гиды, которые будут водить путешественников по опасным и сложным маршрутам будут обязаны проходить соответствующую аттестацию.Для этого потребуется иметь подходящую программу повышения квалификации.Правительство должно включить организацию в специальный перечень, в который войдут общероссийские спортивные федерации и их региональные подразделения, имеющие опыт подготовки проводников.При этом в состав аттестационных комиссий войдут представители МЧС России.4. УДО для женщин с детьмиС 10 июня 2024 года женщина, которая совершила преступление небольшой тяжести и отбыла четверть положенного срока, сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.Послабления применят, если она является матерью малыша возрастом до 4 лет. Оставшуюся часть срока могут заменить более мягким видом.Нововведение распространяется, в том числе, - и на тех, кто совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.Фото: архив ГТРК "Владимир"