Мельничный пруд в Камешковском районе с каждым днем становится меньше Что ждет Мельничный пруд у...

Мельничный пруд в Камешковском районе с каждым днем становится меньшеЧто ждет Мельничный пруд у деревни Пирогово Камешковского района? В этом году он сильно обмелел и местные переживают, что лишатся живописного места. Репортаж Федора Лалакина.С каждым днем Мельничный пруд становится все меньше. В местах, где раньше была вода, теперь все сухо.В этом году из-за большого количества снега было понятно, что половодье будет сильнее обычного. Многие жители близлежащих деревень еще до большой воды были обеспокоены тем, что плотина может не выдержать. Открыли водосброс, но это не помогло.В начале апреля пруд поднялся настолько, что стал переливаться через плотину и подмывать ее основание, а через некоторое время полностью разрушил.Владислав Тябин, фотограф, житель деревни Пирогово:- Заметно ушла вода, то есть она, в принципе, с каждым днем до сих пор уходит. Течение замедляется с весеннем потоком, и в скором времени здесь совсем не будет воды, и животные красно-книжные, которые здесь живут, - тоже, получается, потеряют свой дом.1 километр в длину, 300 метров - в ширину. Таким пруд у речки Черной был изначально. Он стал домом для многих птиц: уток, болотных луней, серых и белых цапель, редких чомг, а недавно сюда прилетели даже лебеди.У жителей также есть любимый постоянный обитатель - живущий у берега бобр Федор.Водоем богат и рыбой. Но, к сожалению, в местах, где вода полностью ушла, ее сегодня находят мертвой.Владислав Тябин, фотограф, житель деревни Пирогово:- Здесь есть большие окуни, щуки, красноперка, плотва. Даже здесь разводили белого амура, но тоже лет 5-7 назад пруд, к сожалению, размывало, и весь белый амур погиб.Еще по прорванной плотине проходила удобная, короткая дорога, соединяющая деревню Пирогово с селом Воскресенское, где расположено кладбище. Теперь родственникам приходится тратить больше времени, чтобы добраться до могил. Также сложно будет проехать скорой и пожарным. В администрации Камешковского района заверяют: ситуация на контроле.Сергей Пряхин, начальник отдела по делам гражданской обороны и чс администрации Камешковского района:- Ситуация находится на контроле, рассматриваем вопрос о восстановлении тела плотины, после решения первоочередных задач, которые сложились в связи с весенними работами, с весенним паводком, - рассматриваем. И, я так думаю, решение будет принято в пользу жителей. Примерные сроки не могу сказать, нужно, во-первых, оценить объем работ, масштаб, чтобы не допустить прорыва в дальнейшем.В прошлый раз, когда прорвало плотину, жителям удалось засыпать ее своими силами, но масштабы тогда были куда меньше. Сейчас остается надеяться лишь на скорую помощь администрации, ведь если затянуть с восстановлением, Мельничный пруд пропадет. Вместе со своими краснокнижными обитателями.Федор Лалакин, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".