Порядка 1500 жителей Владимира зарегистрировались на участие в семейном спортивно-благотворительном празднике «Зелёный марафон».

Порядка 1500 жителей Владимира зарегистрировались на участие в семейном спортивно-благотворительном празднике «Зелёный марафон». Об этом рассказала городской администрации.Мероприятие пройдёт 1 июня в региональной столице. Участники попробуют свои силы в массовых забегах на разные дистанции. Также предусмотрены детский старт и скандинавская ходьба.Кроме того, организаторы «Зелёного марафона» подготовили обширную развлекательную программу с играми, анимацией, экологическими акциями и мастер-классами.