Необходимая поддержка: Владимирскому филиалу фонда Защитники отечества исполнился 1 год Ровно...

"Необходимая поддержка": Владимирскому филиалу фонда "Защитники отечества" исполнился 1 годРовно год назад в России - Указом Президента - начал работу государственный фонд "Защитники Отечества". Сегодня праздник для героев СВО и их семей организовал его владимирский филиал. Слово - Марии Платанюк.Праздник всех, кто оберегает мир и...детство. Дата для филиала фонда "Защитники Отечества"- двойная. Канун Дня Защиты детей и первый год работы. В областную столицу пригласили семьи героев СВО из разных районов.Светлана Никитина, руководитель филиала Фонда "Защитники Отечества" во Владимирской области:- За этот период времени у нас рассмотрено свыше 8 тысяч обращений и 90% уже решено. Я считаю, что это высокий показатель работы филиала и межведомственного взаимодействия. В настоящее время наши ветераны окружены заботой, вниманием...За цифрами - реальные судьбы. Социальные координаторы фонда, созданного Указом Президента, знают и "ведут" каждую семью.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Если раньше ко мне поступали обращения данной категории семей, то сегодня их практически нет, они единичны, и касаются, скажем так, определённых технических моментов, не системных. И это доказывает, что сотрудники Фонда работают, и работают профессионально...Геннадий Прохорычев, участник СВО, ветеран боевых действий, заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области:- Как только я пришёл с СВО, был первый звонок от фонда "Защитники Отечества" . И те вопросы, которые у меня возникали, они точно также возникают у ребят, которые только-только вернулись.В день рождения фонда дан старт проекту "Наша семья-наша Победа". На этих макетах- ценности каждой семьи.Для Жильцовых среди прочих это - любовь.Алёна Жильцова, супруга ветерана боевых действий Евгения Жильцова:- Очень переживали всей семьёй, ждали...Евгений, - он из села Омутское, - награжден медалью за отвагу. Недавно в семье родился сын Семён.Евгений Жильцов, участник СВО, ветеран боевых действий:- Родина - это где я родился, где живу. Это мой народ. Я жизнь готов был отдать...Чествовали и семью Сергея Осипова из Мурома. Многодетный отец ушел на фронт добровольцем. Супруга Оксана и дети гордятся своим героем.- Мы его все время ждём. Он прошел и Чечню, и прошёл СВО. Он всегда где-то на службе.Егор Осипов:- Пример подаёт отличный. Хочу быть, как мой папа.Серафима Осипова:- Я папой очень горжусь. Он смог защитить Родину.Маргарита Осипова:- Смелый, добрый и мужественный.Тяжелое ранение, ампутация... Сергей награжден Орденом мужества. Скромно рассказывает: "за взятие очередного опорного пункта в лесополосе. Направление Сватово-Кременная". Впереди у бойца- новый курс реабилитации.Сергей Осипов, участник СВО, ветеран боевых действий, кавалер Ордена мужества:- Организовали мне путёвку в город Руза, Подмосковье, там реабилитационный центр на 21 день. Конечно, я чувствую поддержку этого фонда.Самые тёплые эмоции подарил и праздник на открытом воздухе. Его организовали в социально-реабилитационном центре на улице Фейгина. Игры, мастер-классы, подарки, концертная программа. От лица главы региона филиал Фонда и его подопечных поздравил заместитель губернатора - Константин Баранов.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- На особом контроле у губернатора - Александра Авдеева - работа фонда "Защитники Отечества". Мы одни из первых открыли фонд, к нам приезжали с федерального уровня, дали высокую оценку. Фонд работает очень эффективно.Доказательство этому - отзывы бойцов и их близких. Тех, кто получает необходимую поддержку каждый день.Мария Платанюк, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".