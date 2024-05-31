Ночью в Кольчугине загорелась квартира, спасены два человека Около часа ночи 31 мая 2024 года в...

Ночью в Кольчугине загорелась квартира, спасены два человекаОколо часа ночи 31 мая 2024 года в многоквартирном доме в городе Кольчугино, на улице 5 линия Ленинского посёлка произошел пожар. По предварительной информации, возгорание произошло в квартире, на площади 1 квадратный метр.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, информация о погибших и пострадавших нет. В результате пожара спасены 2 человека.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники 16 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области