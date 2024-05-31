Владимирских выпускников ждет одно, но важное нововведение в Едином государственном экзамене. В 2024 году во Владимире выпускаются 1 494 школьника, из них 240 претендуют на золотые и серебряные

Владимирских выпускников ждет одно, но важное нововведение в Едином государственном экзамене. В 2024 году во Владимире выпускаются 1 494 школьника, из них 240 претендуют на золотые и серебряные медали. К слову, основной период сдачи уже идёт, для этого в городе отведено 11 пунктов. Теперь у выпускников появится возможность оперативно пересдать ЕГЭ, чтобы попытаться улучшить свой